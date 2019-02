Soraya Rodríguez: "No es un mediador, no es un facilitador y no es un relator; es un tercero innecesario"

Soraya Rodríguez que lo que se está viviendo en Cataluña es "una situación difícil y hay que darle una solución que pasa por el diálogo político". En su opinión, el conflicto debe tener una respuesta de todo el Estado y "no pasa por un diálogo solo en Cataluña".

Además, afirma que "hay una equivocación" en el lenguaje equivocado porque "no es un mediador, no es un facilitador y no es un relator". Rodríguez cree que esta figura puede dar vida "al relato independentista" porque pueden colocarse en el mismo nivel al presentar el conflicto en el ámbito internacional.

Rafael Simancas responde a los socialistas que cuestionan la figura del relator: "No habrá ninguna cesión al independentismo"

El secretario general del PSOE en el Congreso afirma que todos los socialistas que discrepan con la figura del mediador van a pensar lo mismo que él cuando estén bien informados.