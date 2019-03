"Sólo encontramos ciudadanos que quieren encontrar los derechos que no encuentran en su país"

ENTREVISTA CON HELENA MALENO, DE CAMINANDO SIN FRONTERAS

Helena Maleno, miembro del colectivo Caminando sin Fronteras, insiste en no criminalizar a los inmigrantes que intentan cruzar las aguas del Estrecho en busca de un futuro que su país de origen no puede ofrecerles. "Odiamos el lenguaje militar que se utiliza y que no nos lleva a solucionar el problema", asegura Maleno, que destaca además las dificultades en las que su colectivo trabaja diariamente: "No podemos evitar que haya situaciones de tensión... es muy complicado, sobre todo cuando se corta la comunicación con las embarcaciones", relata.