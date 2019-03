Rivera: "La reunión de portavoces es una farsa, un engaño y una falta de respeto a las reglas"

AFIRMA QUE VULNERAN LAS NORMAS DEL PARLAMENT

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, critica que el Parlament ha negado asistencia jurídica a la oposición, algo que demuestra que no se están respetando las normas de ninguna institución porque la reunión no es legal. Además, Rivera pide que se financien los servicios básicos en Cataluña, porque "los ciudadanos no pueden pagar el pato".