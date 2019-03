Rivera, tras las dimisión de Victoria y Figar: "Se ven los primeros frutos de nuestras condiciones"

DICE QUE LA LISTA DE CIFUENTES LA HIZO AGUIRRE

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha valorado las dimisiones de Salvador Victoria y Lucía Figar tras ser imputados por su participación la trama Púnica: "Algunos dicen que todo sigue igual en la política española, pero a las pruebas me remito. PP y PSOE cambian las cosas porque si no no pueden seguir gobernando". Rivera se ha mostrado "satisfecho" de su labor en el inicio de "un cambio político en España poniendo condiciones, sin gritar ni dar lecciones a nadie" y ha añadido que sus equipos "ponen condiciones por las que se empiezan a ver ya los primeros frutos".