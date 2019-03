Rivera: “Espero que nadie dé un golpe contra la Constitución”

Albert Rivera, líder de Ciutadans, se ha mostrado incrédulo con las palabras de de Duran i Lleida, en el Congreso advirtiendo a Rajoy de la posibilidad de una declaración unilateral por parte del Parlament de Catalunya. "En el Parlament de Catalunya no tendremos otro Companys y creo que nadie dará un golpe contra la Constitución ni contra la democracia". Cree que "Artur Mas ha perdido el norte pero creo que no tanto aunque no pongo la mano en el fuego por él. Lo que hace falta en Cataluña es valentía para proponer una alternativa y el PP y PSOE han renucniado a ello. Hace falta convivencia con la democracia, la Constitución y el Estaut y no caer en el error de contentar a alguien que nunca estará contento como Junqueras”.

El líder de Ciutadans, partido cuyo ámbito político era hasta ahora sólo Cataluña, está en Madrid para anunciar el Movimiento Ciudadano. Esta plataforma viene avalada con un documento que se ha presentado junto al escritor Juan Carlos Girauta y Antonio Asunción, que fue ministro del Interior con el PSOE en 1994, y que pretende dar voz a los ciudadanos españoles que defienden una serie de reformas estructurales del país como "el sistema de partidos políticos, la ley electoral o la separación de poderos que "creemos que no se están abordando".

Esta paltaforma puede ser antesala del paso de Ciutadans a un partido de ámbito nacional. “No descartamos a Ciutadans como partido de ámbito nacional” aunque por el momento es una vía para dar voz a los ciudadanos." Faltan dos años para las elecciones generales y queremos enfocarse en esta plataforma para dar voz a los ciudadanos que estén en la vida pública. Queremos presionar desde el punto de vista cívico. "Si no acaba siendo cambio real, podría acabar como una plataforma electoral."