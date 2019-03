Ramón Espinar: "Si Eva Borox decide no dimitir y seguir como diputada, Cifuentes y Ciudadanos no tienen mayoría"

SEÑALA QUE "NO SÓLO SON MENTIRAS"

Ramón Espinar, portavoz de Podemos en el Senado, asegura en Al Rojo Vivo que "si Eva Borox decide no dimitir, Cifuentes y Ciudadanos no tienen mayoría". Además señala que es evidente que si Borox no dimite, el partido de Albert Rivera tiene que cesarla".