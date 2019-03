Rafael Hernando: "En el PP al que mete la mano, se le cortan los atributos"

LOS PAPELES ORIGINALES DE BÁRCENAS

El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, tiene claro que 'los papeles de Bárcenas' "no tienen nada que ver con la contabilidad del Partido Popular". Hernando defiende que "no ha habido ningún intento de ocultar nada" por parte del partido. "Esos apuntes no son la contabilidad oficial del PP".