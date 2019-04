Íñigo Errejón: "El PSOE prestó senadores a los nacionalistas catalanes, pero unirse con Podemos, no"

Íñigo Errejón, responsable de la secretaría política de Podemos, analiza en Al Rojo Vivo la negativa de Pedro Sánchez a la oferta de ir en na lista conjunta al Senado. Asegura que le han ofrecido algo que muchos dirigentes socialistas ya les han ofrecido a ellos.

Además valora las declaraciones de Antonio Hernando, dice que no se sostiene lo que dice porque "el PSOE prestó senadores a los nacionalistas catalanes, pero unirse con Podemos, no". Errejón dice que "cuando el PSOE no quiere discutir de contenidos intenta que todos discutamos de las formas".