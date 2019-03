Pedro Saura: "El retrato que hace la Agencia Tributaria de Rodrigo Rato es el de un delincuente compulsivo"

"ESTÁ EN EL ORIGEN DE LA BURBUJA", AFIRMA

El portavoz económico del PSOE en el Congreso ha explicado en Al Rojo Vivo por qué ha llamado la atención a Rodrigo Rato: "Venía con soberanía, diciendo que no ha tenido ninguna responsabilidad y no he querido permitir que se riera de todos nosotros".