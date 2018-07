Patxi López: "No lo estamos haciendo bien"

RECONOCE QUE EXISTEN MOTIVOS PARA PROTESTAR

El lehendakari Patxi López opina en Al Rojo Vivo sobre las protestas del 25S. López defiende que las protestas "deben tener sus límites" para no acabar en violencia. No obstante, el lehendakari reconoce que existen motivos para salir a la calle. "No lo estamos haciendo bien".