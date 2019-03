Palomera: "Cada día hay 100 desahucios por impago de alquileres abusivos de especuladores sin escrúpulos"

DICE QUE EL PP PERMITIÓ LA ESPECULACIÓN DEL ALQUILER

Jaime Palomera, portavoz de Inquilinos de Barcelona, asegura en Al Rojo Vivo que "no puede haber un desahucio si no hay una alternativa habitacional" y apunta que "la profundidad de la tragedia no se entiende si no se vive muy de cerca": "El Gobierno del PP hizo todo lo posible por ponerles la alfombra roja a los fondos buitre".