Paloma Esteban, periodista de 'El Confidencial', habla de la vuelta de Albert Rivera tras las vacaciones de verano. "Dice su equipo que vuelve con muchas ganas y que lleva tiempo trabajando, aunque no le hayamos visto", ha indicado.

Esteban ha explicado que lo que va a hacer "la Ejecutiva es analizar las lineas actuación a seguir, en las que va a estar muy presente, aunque no lo digan, el posible escenario de repetición electoral, algo que todos los partidos tienen que analizar".

Sobre si en Ciudadanos temen la repetición electoral, la periodista de 'El Confidencial' ha afirmado que "todos están de acuerdo en que no es lo que más le puede convenir al partido" y que Rivera lo ha dejado entrever al insistir en que "Sánchez se ponga a negociar con sus socios, aunque a él no le guste ese gobierno".

En lo referente a la posibilidad de que PP y Ciudadanos hagan coalición con España Suma, la periodista ha indicado que "aunque el PP no para de lanzar esa oferta, en Ciudadanos tienen claro que eso no funciona". "Entienden que Navarra fue un caso excepcional. Creen que el PP está a la baja y ellos a la alza y no van a pasar por ahí. Está totalmente descartado", ha manifestado.