Pablo Echenique: "Nos habría encantado que se incorporen personas como Alberto Garzón"

NO CREE QUE LA ALANZA DE IZQUIERDAS SEA LA SOLUCIÓN

El secretario general de Podemos en Aragón, Pablo Echenique, hace hincapié en que las cúpulas de los partidos no han sido las que han rechazado una alianza entre Izquierda Unida y Podemos, sino las bases del partido, que estaban de acuerdo en hacerlo. Echenique afirma que le habría encantado que gente como Alberto Garzón se incorpore al partido, pero que los portavoces no son lo único importante dentro de los partidos. Para él, "la unidad de izquierdas no es la solución a los problemas de nuestro país".