Pablo Echenique, a Inda: "A Pablo Iglesias le haría gracia que le llames 'El Mesías'"

PODEMOS, SEVILLA Y LA SEMANA SANTA

El eurodiputado de Podemos Pablo Echenique afirma que, "pese a ser ateo", le gusta la Semana Santa andaluza. "Me parece una cosa bonita y algo valioso". No obstante, considera que se debe debatir el papel de las instituciones públicas y del gasto público en las fiestas populares. "No hay que olvidar que nos encontramos en un contexto de profunda crisis económica". En un debate con Eduardo Inda sobre la estructura de Podemos, Echenique cree que a Pablo Iglesias le haría gracia oir a Inda llamarle "El Mesías".