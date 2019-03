Pablo Echenique: "No tengo previsto presentarme a la presidencia de Aragón"

PABLO ECHENIQUE, EN 'LASEXTA NOCHE'

Pablo Echenique, eurodiputado de Podemos, asegura que tiene buena relación con Pablo Iglesias, con el que tiene en común su sentido del humor. "No hay más que ver los abrazos y los besos que me da". Echenique reconoce que los eurodiputados de Podemos no siempre han votado igual, pues tiene "distintas sensibilidades". Echenique ha anunciado su candidatura al liderazgo de Podemos en Aragón para dirigir el consejo ciudadano, pero no tiene previsto presentarse a la presidencia de Aragón.