Óscar Puente: "Una abstención sería una mala decisión para el PSOE"

EL PARTIDO SOCIALISTA, EN EL PUNTO DE MIRA

El alcalde socialista de Valladolid, Óscar Puente, ha dicho en ARV que "si no se consulta a los militantes es porque se sabe, con certeza, que rechazan la abstención". Además, ha apuntado que no cree que nadie "pueda argumentar que no son los militantes quienes puedan decidir en el PSOE".