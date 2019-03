Olmo Calvo: "La gente sigue sufriendo la crisis en las calles"

HA ENTREVISTADO A LOS "VERDADEROS PROTAGONISTAS DE LA CRISIS"

Olmo Calvo, fotoperiodista, ha realizado una serie de entrevistas a "los verdaderos protagonistas de la crisis", aquellas personas a las que no llega la recuperación económica de la que tanto habla el Gobierno. "No se creen que se esté saliendo realmente de la crisis. Ellos no son casos excepcionales, sino la norma".