Núñez Feijóo: "El discurso con el que más me he emocionado es con el de Rajoy"

RECHAZÓ SER CANDIDATO A LIDERAR EL PP

"Rajoy abandona la política con grandeza", afirma Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, que no ha mostrado el apoyo explícito a ninguno de los dos candidatos a liderar el PP. "El discurso con el que más me he emocionado es con el de Rajoy", apunta Feijóo, que insiste en destacar la importancia de la celebración de primarias.