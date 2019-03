"Ni te imaginas lo fácil que es llevarse a un señor por delante": Jorge Verstrynge desvela las claves de su reunión con Puigdemont

LE DEFINE COMO UN HOMBRE DE PRINCIPIOS Y MODERADO

"Me dijo que entrar en España no era problema, que el problema después era salir", afirma Jorge Verstrynge, que explica cómo fue su reunión con Puigdemont en Bruselas. Según Verstrynge, el expresident catalán teme por su seguridad si regresa a España. "Piensa que corre un riesgo vital. Puigdemont no está seguro, no puede volver", añade.