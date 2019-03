Natàlia Sànchez confirma que la CUP votará 'no' a Turull en segunda votación: "Nuestro candidato era Puigdemont"

DICE QUE LAS ELECCIONES FUERON ILEGÍTIMAS

Natàlia Sànchez, diputada de la CUP, ha confirmado en Al Rojo Vivo que la CUP no apoyará a Turull: "Como no hay cambios en la propuesta de JxCAT y ERC no hay un cambio en la posición de la CUP". Dice que su candidato es Puidemont porque quieren "dar respuesta al mandato de las urnas del 1 de octubre".