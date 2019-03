Morales de Labra: "Dudo de que el nuevo sistema eléctrico sea más barato en el futuro"

Jorge Morales de Labra, experto en el sector energético, ha analizado en 'Al Rojo Vivo' todos los detalles de la reforma eléctrica que el Gobierno comienza a aplicar desde el 1 de abril.



Morales de Labra ha expresado que pese a "tener un contador inteligente instalado, el usuario todavía no se va a poder beneficiar del precio horario porque hace falta que se desarrollen unos procedimientos para tramitar la información de los contadores, que es muy compleja".



Acerca de los procedimientos, el experto ha detallado que "el Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros da al menos dos meses a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia para que haga una propuesta, que después se tiene que tramitar y que además cuenta con un plazo de adaptación".



En este sentido, Morales de Labra ha insitido que "hasta bien entrado el año 2015 la tarificación horaria no va a ser una opción en la práctica para los usuarios en España".



Sobre la puesta en marcha del sistema, considera que "es una cabezonería. El ministro cuando se encuentra con el problema de la subasta de diciembre tiene que ponerle un parche, no puede volver al sistema de subastas al haber intervenido en el mercado, y se le ocurre esto. Lo lanza y una vez lanzado, las eléctricas le hacen ver que no se puede aplicar en el corto plazo".



De esta manera, agrega Morales de Labra, Soria "ha querido mantener su propuesta e insiste en que el 1 de abril está en marcha, pero la tarificación horaria no se puede usar en la práctica".