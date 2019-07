EH Bildu ha anunciado que su voto en la investidura de María Chivite será el de la abstención, lo que permitirá que la candidata socialista sea la nueva presidenta del Gobierno de Navarra. Una posición que el PP y Ciudadanos han criticado, acusando al PSOE de pactar con Bildu y asegurando "el pacto de Navarra simboliza la ruptura de Pedro Sánchez con los constitucionalistas".

En este sentido, María Jesus Montero ha asegurado que "el PSOE no ha negociado nada con Bildu en Navarra" y que este partido "no forma parte del Gobierno". Además, ha destacado que su "posición ha sido determinante para que Bildu no gobierne en Pamplona".

Además, se ha pronunciado sobre los homenajes a los etarras que secuestraron a Ortega Lara. "Cuando hemos visto estos acontecimientos hemos ido directamente a la Fiscalía porque entendíamos que se alejaba de la legalidad".

Para finalizar, ha señalado que las críticas que está haciendo el PP sobre este tema son una "una excusa para justificar por qué no se abstienen en la investidura de Pedro Sánchez en el Gobierno".

En este sentido, María Jesús Montero ha destacado que la intención del PSOE es que haya un gobierno cuanto antes, evitando la repetición de las elecciones. Pedro Sánchez llamará a todas las fuerzas políticas, pero la ministra ha asegurado que han ofrecido a "Unidas Podemos un acuerdo programático para abrir el camino hacia la investidura", descartando el Gobierno de coalición.