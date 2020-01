Vox ha convocado una manifestación en Madrid el próximo domingo, 12 de enero, en protesta por la investidura de Pedro Sánchez y el Gobierno de coalición que han impulsado PSOE y Unidas Podemos. A pesar de las críticas a Sánchez e Iglesias, PP y Ciudadanos ya se han desmarcado de esta convocatoria.

La decisión de la formación naranja y de Pablo Casado ha sido celebrada por Mónica Oltra, la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana. La diputada de Compromís considera que "es una buena noticia que se sitúen lejos de esta deriva" porque, asegura, "cuando Vox plantea que el Gobierno elegido por el Congreso de los Diputados es ilegítimo, se está situando fuera de la Constitución".

"¿Qué les gustaría tener?, ¿un dictador? ¿Que alguien nombre por gracia divina presidente de España a Santiago Abascal? Esto no funciona así, esto ha pasado a la historia. Tenemos una Constitución y hay un congreso que ha votado a un presidente con la legitimidad que nace de las urnas, pero Vox no acepta las reglas del juego", ha destacado.

Oltra muestra preocupación "por la actitud de la derecha y la violencia que ejercen sobre la democracia"

A pesar de que PP y Ciudadanos se han desmarcado de la formación de extrema en este sentido, Mónica Oltra ha apuntado que se siente "preocupada por la actitud de las derechas y la violencia que están ejerciendo sobre la democracia". "Tendría que haber una relación institucional en la que se respetan los resultados electorales", ha apuntado.

Si bien, a pesar de las críticas de la oposición, la política valenciana se ha mostrado "satisfecha" porque, "por fin, después de cuatro elecciones generales se está materializando la voluntad mayoritaria de las ciudadanas y los ciudadanos". "Queremos un Gobierno plural, de izquierdas, que ponga en el centro a la personas y que, frente a los intereses de cuatro poderosos y de las élites, convierta la política en una herramienta útil para mejorar la vida de la gente".

"Dicen que va a ser una legislatura dolorosa, pero lo doloroso es no llegar a fin de mes, es asistir a la impasividad ante la emergencia climática, es tener una pensión que no te permite tener una vida digna, es necesitar una vivienda y no tener acceso a ella", ha sentenciado.

En cuanto al polémico comentario de Montserrat Bassa, la diputada de ERC que aseguró en su intervención en el debate que le "importa un comino la gobernabilidad de España", considera que "son cuestiones que se dicen porque cada uno quiere hacer guiño a su electorado, pero es obvio que no es así". "Si no importara la gobernabilidad de España, no habría habido un acuerdo de investidura".