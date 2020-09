Mónica García, diputada de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, ha criticado duramente el vídeo en el que Ruíz Escudero ha explicado las propuestas de su departamento para frenar el coronavirus en la región, un día después del anuncio de confinamientos por parte de Antonio Zapatero.

"Me parece una irresponsabilidad. Creo que ya estamos hartos de unas medidas que ni siquiera concretan. Me llama mucho la atención que el consejero se haya dado cuenta de que estamos en una curva ascendente... aquí no hay nadie al volante y esto no se puede gestionar a golpe de ocurrencia", ha criticado la diputada.

En el vídeo, el consejero de Sanidad de Madrid apunta a que mañana se anunciarán "restricciones de movilidad y de reducción de actividad en las zonas con más transmisión", para evitar tener que cancelar" toda la actividad programada de manera general en los hospitales". "Ya lo han hecho otras comunidades y Madrid tiene que tomar la misma decisión para evitar la propagación del virus y una nueva saturación del sistema sanitario", apunta en la grabación.

Asimismo, García ha reiterado que desde agosto su formación está "avisando de que se nos está yendo de las manos": "En el debate del estado de la región nos dijeron que todo estaba fenomenal, que éramos unos exagerados los que con las pistolas dialécticas volvíamos a poner sobre la mesa que estábamos en una situación dramática".

La diputada ha asegurado que ningún miembro del Ejecutivo madrileño "han sido capaces de decirnos nada": "Son palabras completamente huecas".

Además, García ha insistido en que se atrevería a decir que con la situación actual "hay más distritos que están en disposición de ser confinados que los que no".

