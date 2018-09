Miquel Iceta: "Pedro Sánchez no es juez, no se le puede pedir que sustituya al poder judicial, es imposible"

ICETA VE "POSITIVO" QUE TORRA "NO CIERRA LA PUERTA AL DIÁLOGO"

Miquel Iceta, líder del PSC, asegura en Al Rojo Vivo que "hasta que no haya una sentencia es muy difícil que los independentistas acepten soluciones" y le recuerda a Torra que "en un Estado de derecho uno tiene que acatar las sentencias": "Mucha gente no acepta sentencias que no le gustan, pero al final todos las aceptamos".