El periodista y escritor Miquel Giménez asegura conocer "de primerísima mano" que Quim Torra quiere convocar elecciones pero Carles Puigdemont no se lo permite.

"No aguanta más", ha afirmado Giménez en Al Rojo Vivo, donde ha explicado que, "por razones de índole privada y familiar", Torra "está sometido a una gran presión" y quiere dejar de ser el president de la Generalitat. "Le envío todo mi cariño y solidaridad tanto a él como a su esposa", ha agregado el periodista.

"Quiere dejarlo pero Puigdemont no le deja, es la leche", ha opinado. "Hay un tío que está viviendo como un marajá en Waterloo y está diciéndole al president de la Generalitat de Catalunya 'no vas a convocar elecciones porque a mí no me da la gana y no me conviene'", ha añadido.

"En cambio, Torra las convocaría en cuanto se aprueben los presupuestos en el Parlament", ha sostenido Miquel Giménez, para quien el actual president "ha acabado siendo el monstruo de Frankenstein, dominado por el que lo creó".