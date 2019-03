Merino: "Hay que seguir haciendo reformas porque son el único camino posible"

Rafael Merino, portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, ha defendido las reformas del Gobierno: "Todo lo que no sea seguir en ese camino es volver a una situación de ruina, a la senda de Zapatero y de Sánchez, la senda está ahí y otros países gobernados por socialistas están copiando el modelo del Partido Popular".



Acerca de la diferencia de discurso del Ejecutivo cuando afirmaba que no habría más ajustes y ahora, Merino ha respondido que "se pueden interpretar las cosas de muchas maneras" y que "las reformas permiten que la Economía se desarrolle. El Gobierno va a seguir en esta línea, es el futuro". Merino ha aclarado que "ajustes no significan recortes" y que "no hay discrepancias entre lo dicho por el Ejecutivo y lo que se está haciendo".



Sobre la comparecencia de Montoro en el Congreso por el caso Pujol y las simimilitudes sobre el caso Bárcenas, Merino ha declarado que "el ministro de Hacienda va a dar explicaciones sobre fraude fiscal y ya se verá de qué hablan los diferentes grupos parlamentarios. El ministro por ley tiene la obligación de no revelar datos de contribuyentes".



Asimismo, Merino ha recordado que "el presidente del Gobierno compareció para dar la cara por el caso Bárcenas" y ha apuntado que le gustaría que "Susana Díaz compareciera en el Parlamento andaluz para dar explicaciones sobre los ERE y que también lo hiciera Pedro Sánchez".