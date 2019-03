Martínez-Pujalte: "Se deberían haber registrado el domicilio y el despacho de Bárcenas hace tiempo"

"Miles de personas honradas se han sentido defraudadas por un señor que ha utilizado su cargo para actividades presuntamente delictivas", afirma el político. "Creo que Bárcenas ha estado utilizando la máscara de honorabilidad que le daba el puesto para hacer otro tipo de cosas delictivas".

"Creo que si el señor Bárcenas ha engañado a mucha gente durante mucho tiempo, la culpa no es del engañado, sino del que engaña", ha destacado. Sobre la tardanza del PP en reconocer el error, afirma: "No es lo mismo cuando tienes una relación personal con alguien que cuando no la tienes".

Para Martínez-Pujalte, el juez Ruz está llevando a cabo el proceso de forma ejemplar: "Ha hecho muy bien en no sacarle de la cárcel para evitar que se destruyan pruebas esenciales". Además, no cree "que Ruz esté demorando el proceso para hacer daño al PP. Está haciendo su trabajo, aunque le insistiría en que lo hiciera con diligencia".

"Cuanto antes acabe el proceso, mejor", señala, "porque nos permitirá conocer la verdad. Los ciudadanos y los que nos dedicamos a la política queremos conocer la verdad y saber el origen de los fondos de Bárcenas". Es esencial que devuelva el dinero, como tienen que devolver el dinero de los ERE, ha sentenciado.