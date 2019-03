Marisa Gallero: "Bárcenas no cree que tenga que demostrar el origen ilícito de su fortuna"

Marisa Gallero, periodista de 'ABC' que ha entrevistado a Bárcenas en prisión, asegura que el extesorero del PP mantiene que el dinero encontrado en Suiza es suyo, pero "no cree que tenga que demostrar el origen ilícito de su fortuna, eso le corresponde a otros". Sin embargo, Eduardo Inda afirma que la cuenta en Suiza, "y Luis lo sabe", no es sólo suya. "En Suiza Luis Bárcenas no estaba sólo, estaba en compañía de otros".

