María Sánchez: "No es momento de que nos gobierne alguien como León de la Riva"

CALIFICA SUS PALABRAS DE "INTOLERABLES"

María Sánchez, concejala de IU en Valladolid, ha denunciado el machismo del alcalde de la ciudad: "Las disculpas de De la Riva no sirven, no hay contexto que valga". Además, ha denunciado que "esto no es una cuestión aislada" y que él "va con escolta a las cuatro de la tarde cuando aconseja a las mujeres que no vayan solas".