Manuel Valls: "No voy a crear un partido. No quiero ser ministro"

El ahora concejal de Barcelona Manuel Valls descarta crear un partido político en España y asegura "querer descansar" tras el cambio de país y su entrada en la política local de Barcelona.

Preguntado sobre un posible nombramiento como ministro de Exteriores de Sánchez, Valls afirma no querer ser ministro. "Estoy en otra etapa de mi vida. Eso de ministro ya lo he hecho", añade el ex primer ministro francés.

En una entrevista en Al Rojo Vivo, Valls defiende que "no había otra vía" que apoyar a Ada Colau en la alcaldía de Barcelona. "Había que escoger para impedir que Barcelona tuviera un alcalde independentista", ha añadido.