Manuel Rico: "Para ser una liberal, el marido de Esperanza Aguirre no para de vivir de lo público"

CREE QUE LOS NEGOCIOS DE SU MARIDO SON "UNA TRAMA DE NEPOTISMO"

El director de 'Infolibre', Manuel Rico, ha criticado que Esperanza Aguirre reduzca "a un problema administrativo" los negocios de su marido: "¿Por qué tiene tanto interés en que sus cuentas sean opacas?". Para Rico, "no es un tema para bromear", y cree que Aguirre "no desprecia a los periodistas, sino a los ciudadanos". "Para ser una liberal, su marido no para de vivir de lo público", ha ironizado el periodista.