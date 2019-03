Manel Pérez: "Rato buscó cierta protección del Gobierno acogiéndose a la amnistía"

El subdirector de 'La Vanguardia', Manel Pérez, ha explicado en 'Al Rojo Vivo' que fue Rato quien le dijo a Montoro que quería recurrir a la amnistía fiscal para regularizar una cantidad de dinero: "Rato da el primer paso a finales de noviembre de 2013, le dijo a Montoro que tenía una pequeña cantidad de dinero y que le gustaría regularizarla pero antes quiere conocer su opinión".



Según ha dicho Pérez, "Montoro contesta a Rato que la ley de amnistía está muy bien, que se acoja porque no va a tener ningún problema". En ese momento, Pérez apunta que "Montoro quedó sorprendido" y no se lo contó a Rajoy. "Se lo quedó para él, no dijo nada", sin embargo, al acabar el plazo de la amnistía, los servicios que revisan las declaraciones, detectan que está Rato y descubren una cantidad irrisoria en comparación con los 27 millones que habría llegado a acumular.



Pérez añade que "cuando Rato presenta la declaración de bienes en el extranjero, meses después, se aprecian discordancias y Hacienda empieza a pensar que él iba a estar en el lío y que, de alguna manera, intentaba alertar a Montoro para que le cuidara el expediente, pero quien tenía que hacerlo no pudo, o no quiso".