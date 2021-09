En noviembre de 2019 la madre de Román Reyes se suicidó, por eso este joven lanza un claro mensaje en Al Rojo Vivo sobre la salud mental.

"Estamos viendo que como sociedad no tenemos educación emocional"

"No hay psicólogos en la salud pública, hay que ir a la privada; es un problema político, de falta de presupuesto [...] hay una responsabilidad de todos los partidos porque no es cuestión de colores, nos toca a todos y estamos viendo que como sociedad no tenemos educación emocional", alerta.

Román Reyes, que también es el portavoz de la plataforma Stop Suicidios, denuncia que es fundamental dotar con medios a la Sanidad para tratar de atajar la epidemia silenciosa en la que se ha convertido el suicidio: "Si no lo hacemos, no tendremos a una población con salud".

"No tenemos medios"

En este sentido, el joven pide más inversión porque hay muchas vidas en juego: "No tenemos medios, no tenemos un teléfono de atención gratuita a corto plazo con psicólogos, hay voluntarios con el teléfono de la asociación de ayuda La Barandilla, el 911385385, que al final se ven saturados porque son cuatro gatos".

En 2019 se suicidaron 3.671 personas en España, 2.771 hombres y 900 mujeres y una de ellas fue la madre de Román. "Mañana te puede tocar a ti, es el triple de probable que te toque un suicidio que un accidente de tráfico", añade el joven para tratar de concienciar.

Convocada una manifestación el 11 de septiembre

Por eso, el sábado 11 de septiembre a las 12 de la mañana hay convocada una manifestación en Madrid para reclamar un plan nacional de prevención del suicidio que tanto hace falta.