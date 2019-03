Mallol: "No se van a devolver íntegros los 13.000 millones recaudados con el 'céntimo sanitario'"

La Justicia europea ha declarado ilegal el céntimo sanitario aplicado en España. Se trata de una resolución a la que se ha llegado gracias a la acción de la abogada Irene Mallol, de Transporte Jordi Besora.

La letrada ha hablado en directo para 'Al Rojo Vivo' y ha expresado que se encuentra "muy satisfecha" porque "no podían esperar más". Según ha afirmado Mallol, en total, reclaman un importe superior a los seis millones de euros para los clientes a los que representa. Sin embargo, acerca de la posibilidad de que se devuelvan los 13.000 millones de euros recaudados por parte de las Administraciones, ha dicho que "no se van a devolver del todo, es difícil que los particulares tangan facturas y tickets".



Además, Irene Mallol ha añadido que existen otros factores que interfieren para que no se pueda obtener todo, o parte del dinero pagado, "las empresas que han cerrado no van a poder reclamar y la legislación tributaria pone un límite de cuatro años antes"



Sobre todos los procesos judiciales que hay abiertos contra el céntimo sanitario, prevé que los juzgados van a ir tener que resolviéndolos, "lo que ahora va a pasar es que todas las reclamaciones abiertas, estén donde estén, van a tener que empezar a resolverse en base a lo dicho por Luxemburgo".