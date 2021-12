El precio de la electricidad escalará mañana hasta los 291,73 euros el megavatio hora en el mercado mayorista, pero ojo, porque podría seguir subiendo. Así lo ha apuntado en Al Rojo Vivo José María Camarero, experto de 'Colpisa' en análisis económicos que ha detallado, en primer lugar, el porqué de esta brutal subida de la luz que nos lleva a batir un nuevo récord este miércoles. Dos son los factores clave: "Un gas muy caro y unas renovables en mínimos".

"El precio del gas está desbocado en los mercados internacionales. Se está pagando ahora mismo a 119 euros el megavatio hora, nunca se había pagado algo así. Esto se debe a la tensión entre Rusia y Ucrania y al aumento de la demanda con la llegada del invierno", ha explicado Camarero, que ha puesto sobre la mesa otro elemento fundamental pera el encarecimiento extremo de la factura de la luz: "La producción de renovables está muy por debajo de lo que suele estar en esta época del año".

Según ha explicado el experto, actualmente "apenas hay viento", por lo que la energía eólica no tiene la capacidad suficiente. "La solar tampoco tiene la capacidad máxima", ha añadido Camarero, que ha indicado que "lo peor de todo es que en los próximos días no hay cambios meteorológicos a la vista, como tampoco se prevén cambios en la relación entre Rusia y Ucrania y la tensión geopolítica".

Todo esto, dice el periodista, puede vaticinar nuevas jornadas de máximos o incluso precios superiores de cara a la próxima semana de Navidad: "Podría ir a mas, sí". No solo por los 119 euros del precio del gas: "Las renovables no se van a activar. Normalmente, aportan la mitad, por lo menos, de la luz que consumimos. Estos días están aportando un 36%, una tercera parte de lo que consumimos. Presumiblemente, esto hará que el precio del coste del megavatio hora sea, si no igual, incluso más caro".