Loreto Ochando: "Dos imputados por blanqueo en la operación Taula me fotografiaron en un bar"

DENUNCIA SEGUIMIENTO

Loreto Ochando, periodista, ha presentado una denuncia en contra dos hombres que la seguían, en concreto dos asesores imputados en la operación Taula. "Me fui a un bar y uno de los camareros me avisó de que me estaban fotografiando", cuenta Ochando. El PPCV ha desmentido los hechos en un comunicado.