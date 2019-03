Lidia Falcón: "Una mujer, según la ideología medieval del Poder Judicial, no sale de casa si no quiere que la violen"

La reflexión de Leticia Dolera sobre la sentencia a 'La Manada': "Basta de educarnos a nosotras en el miedo; eduquemos al hombre en el respeto"

"Aunque no te hayan dejado marcas y no te hayas podido defender, no es abuso sexual, es violación", afirma la actriz y escritora Leticia Dolera, que defiende que se empiece a hablar de 'relaciones deseadas' más que de 'relaciones consentidas'.

Clara Serra, Podemos: "No vamos a dejar de salir a las calles hasta que la sentencia a 'La Manada' cambie"

"Lanos parece un retroceso enorme", afirma la diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, Clara Serra, que sostiene que la judicatura tiene que estar formada para entender la violencia machista

Los detalles de la sentencia a 'La Manada': 9 años de prisión por abuso sexual, 5 años de libertad vigilada y absueltos de violación

La Audiencia de Navarra ha condenado acon prevalimiento. El tribunal los condena por abusos sexuales y no por agresión sexual , delitos que se diferencian por el uso de la violencia, con lo que entiende que los abusos se produjeron sin consentimiento pero sin que concurrieran esas circunstancias. Además, les absuelve de los delitos de agresión sexual, robo con violencia e intimidación y contra la intimidad.

Nueve años de prisión para La Manada: con esta sentencia podrían empezar a disfrutar de permisos penitenciarios en un año

La condena de nueve años de prisión por abuso sexual continuado a los cinco miembros de ' La Manada ' evidencia que en un año podrían comenzar a disfrutar de permisos penitenciarios.

Ricardo González, el juez que votó a favor de absolver a 'La Manada' tras la denuncia por violación múltiple en San Fermín

Uno de los tres magistrados que componen la sección segunda de la Audiencia de Navarra ha emitido un voto particular a la sentencia a 'La Manada' por el que ha pedido la absolución de los cinco acusados de los delitos de agresión sexual, contra la intimidad y robo con intimidación por el que habían sido juzgados.