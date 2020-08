Una veintena de científicos han reclamado una evaluación externa e independiente de la gestión de la pandemia en España. Pero ¿por qué consideran necesaria esta medida? Así lo ha explicado Helena Legido-Quigley, experta en Salud Pública, en el programa Al Rojo Vivo: "Tenemos unos indicadores de Covid muy preocupantes, con más de 28.500 muertes oficiales y 44.000 en exceso; alrededor de 20.000 personas han muerto en residencias y más de 50.000 sanitarios han sido infectados".

"La pregunta que nos hacemos es: ¿cómo ha podido pasar esto?", ha planteado la experta, que ha señalado que a razón de estos datos "es necesaria una evaluación imparcial con expertos naciones e internacionales". Legido-Quigley ha matizado además que quieren "una apuesta constructiva", y que la intención no es en ningún caso "buscar culpables, ni que ningún partido tome rédito político".

Para la experta, "tendría que ser una evaluación tanto del Gobierno como de las Comunidades Autónomas". Tanto ella como el resto de expertos firmantes de esa petición han cuestionado "la reacción tardía" a la hora de frenar la pandemia, los años de austeridad y la falta de coordinación entre Gobierno y autonomías.

"Llevamos tres meses insistiendo en que se tenía que desarrollar" la labor de los rastreadores, ha destacado, y ha añadido: "Intuíamos que no se estaban contratando suficientes personas que hacen el seguimiento de contactos, y teníamos ejemplos de que no se estaba haciendo en Cataluña o en Madrid". Así, para Legido-Quigley "tenemos que fortalecer la Salud Pública y que todo esté coordinado". Además, ha pedido "que los rastreadores no sean voluntarios", porque "tiene que ser un equipo multidisciplinar".

Aunque no ha querido entrar a valorar si España ya está atravesando una segunda ola de coronavirus, sí ha precisado que "nos tenemos que preparar como si ya estuviésemos en una segunda ola" para saber "en qué han fallado los gobiernos, qué hemos hecho bien y cuáles son las recomendaciones". Todo ello "es fundamental", según ha concluido, "para prepararnos en otoño".