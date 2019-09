Joan Baldoví asegura que aún hay tiempo para que Unidas Podemos y el PSOE lleguen a un acuerdo si de verdad hay voluntad para formar gobierno. Sin embargo, recuerda que si sigue sin haber movimientos, es inevitable que vayamos a elecciones.

Por eso, explica que ha hecho una propuesta que considera "razonable" para ambos partidos. El portavoz de Compromís se remite a una de las cinco ofertas que hizo el PSOE a Unidas Podemos y que constaba de una vicepresidencia y tres ministerios.

En su opinión, que el PSOE recuperara esta propuesta y que Unidas Podemos no pidiera más añadidos a ella sería la vía para desbloquear la situación actual, ya que considera que los socialistas "no tienen razones de peso" para no aceptarla a no ser que quiera ir a elecciones.

En su opinión, es un error volver a reunir a los equipos negociadores porque no han conseguido avanzar durante 30 días. Baldoví piensa que la única solución es que se reúnan directamente Pablo Iglesias y Pedro Sánchez.