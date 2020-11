El Bar Manolo, situado en el barrio sevillano de la Alfalfa, ha echado el cierre tras 85 años de historia. Su propietario no ha podido mantener el negocio tras las últimas restricciones aplicadas por la Junta de Andalucía y se ha visto obligado a bajar la persiana para siempre.

Este domingo, decenas de clientes se concentraron en las inmediaciones de este local para despedir a Félix Jiménez y a todos sus trabajadores. Lo hicieron con una emotiva ovación y un aplauso por su dedicación.

Este lunes, un equipo de Al Rojo Vivo ha podido hablar con Félix, al que hoy todavía algunos clientes continuaban despidiendo. Nos ha contado que, tras las últimas restricciones, no ha podido mantener abierto su bar. Un negocio que llevaba funcionando 85 años.

Asegura que, de haberlo sabido, habría cerrado el pasado mes de marzo, cuando irrumpió la pandemia en nuestro país. "Con todo lo que hemos pasado, el dinero que nos ha costado mantenerlo... Si lo llego a saber, cierro el primer día del confinamiento", ha dicho ante las cámaras de laSexta.

Desde que comenzó esta crisis sanitaria, ha logrado superar el primer cierre del confinamiento y las restricciones de aforo, pero las últimas medidas de la Junta le han obligado a cerrar. Y es que, a partir de hoy, la hostelería tendrá que echar el cierre a las 18:00 horas.

"Siete familias nos vamos a la calle. Llevamos muchos años remando juntos y esta tormenta nos lleva a la ruina. No hay salida porque ¿quién puede encontrar un trabajo en la hostelería ahora? Me temo que esto va a ir a más, y yo no voy a ser el último", ha sentenciado.