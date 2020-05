Tomás Pueyo, ingeniero en Silicon Valley, fue uno de los primeros analistas en alertar de que el coronavirus podía convertirse en una pandemia global. En el momento actual, distingue entre las situaciones de países como Francia o España, que "están luchando bastante bien contra la epidemia" y otros como Reino Unido, Rusia, EEUU o Brasil, que "no lo están haciendo para nada".

A juicio de Pueyo, los países que mejor están gestionando la pandemia son Taiwán, Hong Kong o Corea del Sur, que "aunque tengan rebrotes lo tienen bastante controlado".

Los rebrotes, apunta, "no son inevitables", pero sí "normales", especialmente en países como Corea del Sur, donde "la vida es casi normal". En este sentido, se ha referido al contagio ocurrido en locales de ocio nocturno en ese país, algo "imposible de pensar en España" con las restricciones actuales.

No obstante, el analista es crítico con cómo se está llevando a cabo el proceso de desescalada en nuestro país, que, a su juicio, "no pinta bien". "Han levantado el martillo sin saber lanzar", ilustra, asegurando que "están levantando las medidas burdas y agresivas contra la epidemia sin reemplazarlas con medidas inteligentes y más detalladas".

En este sentido, Tomás Pueyo pone como ejemplo el caso de Alemania, donde "levantaron las medidas y han triplicado el número de casos". "Algo parecido probablemente pase en España si no se toman medidas inteligentes, y aún no se están tomando", alerta.

Seguimiento de contagios vs. privacidad

Preguntado acerca de los modelos de control de la ciudadanía a través del móvil que ya se aplican en Taiwán o Corea, Pueyo se muestra partidario: "Nos podemos jugar centenares de millones de euros al día, decenas de miles de vidas o un poco de privacidad que ya se entrega a empresas de todo el mundo con nuestro móvil".

Los datos necesarios para implementar estos sistemas, apunta, "no son ni siquiera los datos que damos a Google a Apple". "Si alguien está infectado, tiene unos derechos distintos que una persona que no esté infectada, porque es una persona peligrosa para el resto de la sociedad", afirma, indicando que las personas contagiadas "tendrían que tener una privacidad distinta", permitiendo el acceso a sus movimientos para facilitar el rastreo de contactos.

"Antes de tener esa tecnología, tenemos que tener rastreadores de contactos, que aún no tenemos en España", apunta, no obstante, el especialista, que pese a todo sostiene que podremos alcanzar una normalidad parecida a la situación previa a la pandemia. "Claro que lo podemos hacer", afirma, advirtiendo de que, para ello "hay que reemplazar las medidas agresivas que teníamos con medidas inteligentes, y aún no se está haciendo".