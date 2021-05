La tregua pactada por Israel y Hamás ha sido acogida con los brazos abiertos por la población palestina. Así lo ha reflejado el colaborador de 'Al Rojo Vivo' residente en Gaza Kayed Hammad: "Estamos contentos de que se haya frenado la matanza que está haciendo Israel contra nosotros".

El productor y traductor gazatí relata la crudeza de estos últimos 11 días, donde no han cesado los bombardeos en la Franja de Gaza. Cuenta que es mejor denominar a este territorio como "la cárcel al aire libre más grande del mundo" por la presión de los militares israelíes sobre el territorio.

Antonio García Ferreras, presentador del programa, ha preguntado a Hammad por la situación de las infraestructuras tras las múltiples ofensivas, a lo que el colaborador ha contestado que todas las calles principales se encuentran "bombardeadas". Asimismo, ha asegurado que solo tienen luz "cuatro o cinco horas" y que un 20% de la población "no tiene acceso a agua".

"Y para los que sí tenemos, no es potable", ha añadido. En esta línea, Kayed ha señalado que cuentan con carencias de "medicamentos, mercancías y sangre" y que les resulta "muy difícil" moverse en estas condiciones.

Preguntado sobre si confía en que los israelíes cesen el fuego de verdad y no se quede todo en papel mojado, el gazatí se ha mostrado escéptico: "Nunca se puede confiar en los israelíes. Llevamos desde el año 1984 que Israel hace lo que le da la gana con el apoyo de Estados Unidos y los gobiernos del mundo occidental".

Continuando con esto último, Kayed ha afirmado que solo hay un territorio que "lucha y se defiende" contra esto, y es la Franja de Gaza: "Por eso Israel está tan enfadado, porque no están acostumbrados a que le digan que no, pero como nosotros estamos entre la espada y la pared, no nos queda otra que seguir luchando", ha sentenciado.