Las protestas de los agricultores han vuelto a abordar las calles de diversos puntos de España. En Extremadura se han producido cortes en 12 carreteras y en El Egido, Almería, también se han unido las voces de los trabajadores del campo en busca de precios justos.

Una problemática sobre la que, a juicio del economista Juan Ramón Rallo, "el Gobierno puede hacer poco, salvo no empeorar la situación", como "ha hecho con la subida indiscriminada del salario mínimo para todos los trabajadores de España, incluidos los trabajadores agrarios". Algo, ha dicho el doctor en Economía en Al Rojo Vivo, que "ha presionado todavía más en negativo los márgenes del campo".

Rallo ha afirmado así que la solución del campo pasa por que éste "se transforme e incremente su productividad para que pueda competir en un mercado global".

Según el economista, "los márgenes por mucho que se diga son muy estrechos en la cadena de valor": "No hay nadie que se esté forrando a costa de pagar precios muy bajos a los agricultores", porque, ha dicho, "se pagan precios bajos, pero los repercuten en forma de precios bajos a los consumidores".

El profesor ha incidido en que la solución no son "más subvenciones ni más regulaciones": "La línea de actuación es no subir impuestos y no seguir subvencionando las explotaciones que no son productivas", ha zanjado.