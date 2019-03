Juan Pedro Yllanes: "Podemos no está dispuesto a aceptar un gobierno del PSOE en minoría con tecnócratas"

YLLANES HABLA DE LA RESPUESTA DEL PSOE

Juan Pedro Yllanes, diputado de Podemos, analiza en Al Rojo Vivo la respuesta del PSOE al acuerdo in extremis propuesto por Compromís. Asegura que "Podemos no está dispuesto a aceptar un gobierno del PSOE en minoría acompañado de una serie de tecnócratas que no sabemos quiénes serían ni de dónde vendrían".