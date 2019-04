Juan Pedro Yllanes: "No se puede hablar de hostigamiento dentro de Podemos"

ASEGURA QUE SE TRATA DE UNA ELEVACIÓN DEL TONO EN EL DEBATE

"Lo que ha habido es una elevación del tono del debate", apunta el diputado de Podemos Juan Pedro Yllanes, que asegura que no ha vuelto a hablar con Monedero, "pero si hay que hacerlo no tengo el menor inconveniente". Yllanes cree que no se ha dado una respuesta adecuada sobre el cese de José Manuel López.