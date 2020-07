El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha reconocido que desde la administración andaluza no apoyan la decisión de Isabel Díaz Ayuso de crear una 'cartilla covid': "No compartimos esta propuesta. Sí veníamos reclamando durante mucho tiempo un pasaporte sanitario dentro del espacio Schengen a la hora de abrir la movilidad dentro muchos países de la UE, que al final no se nos puso en consideración".

El vicepresidnte ha explicado que "esa hubiera sido una buena oportunidad a la hora de poder controlar la partida en origen, pero la cartilla de la comunidad de Madrid no responde ni va a tener ninguna repercusión al a hora de garantizar la salud de los ciudadanos".

"Creemos que no funciona porque cuando se ofrece cualquier tipo de documentación de estas características no solo es el pasaporte, es un seguimiento con el que tiene que haber pruebas continuas", ha explicado. Por eso, ha dicho, no apoya la creación de "17 modelos diferentes".

"Vamos más en la dirección de que pueda haber una cartilla controlada. Creemos que esa sí es la solución para garantizar a todos los españoles las mismas condiciones sanitarias vayan donde vayan a nuestro país", ha añadido.

En este sentido, el vicepresidente de la Junta ha sostenido que podría aplicarse una cartilla al turismo: "Si antes de salir se hace ese PCR y viaja en unas condiciones, cunado lo hace conocemos que no está infectado por el virus".

"Tendría que haber una manera única y no poner en marcha nuestra propia iniciativa, porque los andaluces llegarán a Cataluña y no van a poder tener ningún control a la hora de esos pasaportes", ha insistido Marín.

Andalucía no ve fácil que Reino Unido acceda

El vicepresidente de Andalucía ha afirmado que, a pesar de que existía la esperanza de cerrar un corredor aéreo con Reino Unido, cada vez e smenos probable.,.

"Es una decisión que afecta muchísimo al turismo en nuestra comunidad autónoma. Supone un mazazo tremendo al sector del turismo. Está provocando la pérdida de muchos empleos y el cierre de muchas empresas. Aquí igual que en Canarias, Baleares, Valencia, Cataluña o cualquier comunidad que dependa del turismo internacional", ha reconocido.

En este sentido, Marín ha reiterado que "todas las comunidades autónomas estarían encantadas de hacer lo que los empresarios andaluces ya han ofrecido: los PCR antes de que regresen a sus países y, si dieran positivo, mantenerles en cuarentena lo que fuera necesario".

A pesar de que Andalucía tiene una de las incidencias más bajas de toda España, ha sido una de las comunidades que ha acotado el ocio nocturno. "Hemos entendido que era preferible no tener que cerrar establecimientos de ocio nocturno, sino tomar medidas preventivas", ha explicado.

"Hoy se puede mantener la actividad, pero se restringe para garantizar la salud. Podríamos haber tomado otra decisión, en otras comunidades autónomas se ha cerrado el ocio nocturno", ha incidido.