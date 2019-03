Juan Manuel Moreno: "Bárcenas no tiene credibilidad, ha engañado a todos"

SOSTIENE QUE DEBERÍA DEVOLVER EL DINERO

El líder del Partido Popular en Andalucía, Juan Manuel Moreno ha dicho que "no es nuevo que Bárcenas diga que Rajoy conocía la caja B del Partido Popular", aunque ha añadido que "no tiene credibilidad". Asimismo, ha destacado que él ha demostrado que "ha engañado al Partido Popular y también a los ciudadanos" y que no conoce "a nadie en el Partido Popular que le tenga miedo a Bárcenas".