El concejal popular Josep Bou era uno de los invitados a los Premios Princesa de Girona en Barcelona, donde se vivieron momentos de tensión con los manifestantes allí congregados, algunos de los cuales le insultaron y escupieron.

Bou ha asegurado en Al Rojo Vivo que lo que más le dolió de este episodio es "que fue entre catalanes". "Me pareció indecente -ha afirmado- ni Cataluña ni Barcelona se merecen esto".

Según ha relatado, con la prensa delante, la tensión se rebajó. "Cuando ustedes aparecen, las cosas se calman", ha explicado, "me empujan, me dan algún golpe, escupitajos... poco más". Sin embargo, ha asegurado, poco antes "se vivieron momentos difíciles". "Me rodearon, estaba solo", ha dicho.

Bou ha manifestado que tuvo "una sensación rara, entre asco y vergüenza". "Cara a cara me pude ir defendiendo como pude, pero por la espalda y en las piernas, patadas, puñetazos y escupitajos", ha narrado.

Aunque al final él sí logró acceder al acto del rey, ha asegurado que "no hubo pasillo ninguno" para llegar al lugar de forma segura. "Al pobre Castañer le pegaron un puñetazo en la nariz, recibió más que yo, y Josep Ramon Bosch tuvo que salir por patas", ha explicado.

"Fue una imagen penosa, fue indigno tener que aguantar insultos", ha denunciado Bou. "Me dijeron todo lo que a una persona se le puede decir y, cuando ya no tenían nada más que decir, me llamaron cobarde, y eso a mí me abre las carnes", ha reconocido, concluyendo que "hubo que aguantar".