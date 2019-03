Josep Borrell: "Le aconsejaría a Mas que tuviera cuidado cuando dice que no va a pagar la deuda"

CREE QUE ESAS AFIRMACIONES CREAN ALARMA

Borrel afirma que Artur Mas "se piensa que ya es presidente de un estado independiente", y decir que no va a pagar la deuda pública es un riesgo muy alto, porque no sólo le escuchan las personas que acuden a su mítin y no saben de economía, sino que también le escuchan los mercados y estas afirmaciones generan mucha incertidumbre. El exministro no entiende que los catalanes que buscan la independencia apelen a una constitución que quieren romper para seguir manteniendo la ciudadanía española. Josep considera un delirio que se quiera mantener el pasaporte español con la independencia.